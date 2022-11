Protestos chegam à arte contemporânea com rabisco em Andy Warhol

Após atacarem peças de Van Gogh, Vermeer, Monet e Sandro Botticelli, expostas na Europa, com molhos de tomates e purês de batatas para chamar atenção para mudanças climáticas nos últimos meses, ativistas do grupo Stop Fossil Fuel Subsidies partiram para as obras contemporâneas. Nesta quarta-feira, 9, os protestantes rabiscaram a obra Latas de Sopa Campbell, de Andy Warhol, exposta na Galeria Nacional da Austrália. Os desenhos foram feitos sob o vidro de proteção, e as peças não foram danificadas.

Em comunicado à imprensa internacional, o grupo responsável pelo protesto disse reivindicar que o governo australiano encerre o seu apoio às indústrias de petróleo, gás e carvão. Bonnie Cassen, uma das ativistas envolvidas na manifestação, justificou a escolha da peça dizendo que Warhol retratou o “consumismo enlouquecido” na série icônica do artista, e que agora o mundo observa um “capitalismo enlouquecido”. “As famílias estão tendo que escolher entre remédios e alimentos para seus filhos, enquanto as empresas de combustíveis fósseis obtêm lucros recordes. E, no entanto, nosso governo gasta 22.000 dólares por minuto em subsídios para a indústria de combustíveis fósseis”, denunciou ela.

Símbolo do movimento denominado Pop Art, que se opunha fortemente às ideias modernistas, Warhol fez fama na década de 1960 com uma arte disruptiva que marcou o início dos movimentos da arte contemporânea – hoje, seu trabalho também é descrito como “pós-moderno”. Lançado em 1962, Latas de Sopa Campbell, a nova “vítima” dos protestos, é formada a partir da reunião de 33 quadros que ilustram cada uma das variedades de sopa vendida pela companhia na época.

Confira:

