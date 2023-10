Prêmio milionário: saiba quanto os vencedores do Nobel recebem em dinheiro

Atualizado em 5 out 2023, 13h10 - Publicado em 5 out 2023, 13h09

Por Amanda Capuano Atualizado em 5 out 2023, 13h10 - Publicado em 5 out 2023, 13h09

A temporada de premiações do Nobel está em curso desde segunda-feira, 2, e já laureou os vencedores de medicina, física, química e literatura, com o Nobel da Paz e de economia ainda por vir. Cultuado em todo o mundo, o prêmio dá aos vencedores a honraria máxima no intelectualidade global, e também uma boa quantia em dinheiro. Em 2023, o valor recebido por um vencedor do Nobel é de 11 milhões de coroas suecas. O montante, convertido com o câmbio atual, corresponde a cerca de 5,1 milhões de reais. Além da premiação monetária, os vencedores recebem também uma medalha de ouro de 18 quilates e um diploma especial.

Na página oficial da instituição é possível ver como alguns dos vencedores gastaram o dinheiro do prêmio. Albert Einstein, laureado com o Nobel de Física em 1921, deixou o dinheiro para a primeira esposa e para os filhos. Marie e Pierre Curie usaram o prêmio atribuído ao casal em 1903 para financiar novas pesquisas científicas. Já o bioquímico Richard Roberts, laureado em medicina em 1993, construiu um gramado para jogar croquet, esporte que tinha como hobbie.

