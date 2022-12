Pioneira do movimento punk, morre estilista Vivienne Westwood aos 81 anos

Morreu nesta quinta-feira, 29, a estilista e pioneira do movimento punk Vivienne Westwood, aos 81 anos. A informação foi divulgada em sua página oficial do Instagram. Segundo a publicação, ela faleceu pacificamente e cercada por sua família, em Clapham, no sul de Londres. “Vivienne continuou a fazer as coisas que amava, até o último momento, projetando, trabalhando em sua arte, escrevendo seu livro e mudando o mundo para melhor. Ela levou uma vida incrível. Sua inovação e impacto nos últimos 60 anos foram imensos e continuarão no futuro”, diz o comunicado.

Nascida em Derbyshire, condado na região de Midlands Oriental, na Inglaterra, Vivienne Westwood era a mais velha de três filhos. Aos 17 anos, mudou-se com os pais para Londres — onde começou a fazer história na moda. Foi em 1971, ao lado do segundo marido, Malcolm McLaren, também parceiro de trabalho, que fundou sua primeira loja, a Let it Rock. As roupas criadas por Vivienne tinham como público as pessoas marginalizadas e da periferia de Londres. Em função de problemas judiciais com o nome, o estabelecimento passou a se chamar SEX em 1974. Nesta época, a estilista começou a vestir a banda Sex Pistols, da qual McLaren era produtor, e graças ao trabalho recebeu o título de “mãe” do punk.

Ganhando cada vez mais destaque a partir da década de 1970, Westwood foi responsável por mudar o cenário do movimento new wave na moda. O visual andrógino, a atitude irreverente e o jeito transgressor deram destaque a estilista, que levou sua rebeldia para as passarelas e sua própria grife. Além do punk, Vivienne Westwood tornou-se símbolo imbatível da cultura pop. O filme Cruella, protagonizado por Emma Stone, faz diversas referências e homenagens à obra da estilista. Além da moda, ela também ficou conhecida por ser ativista de causas ambientais e levar discussões importantes para as passarelas, como sobre as mudanças climáticas.