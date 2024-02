Paulo Coelho ataca Tabata e defende Lula com vídeo de escritor judeu

Em uma publicação na rede social X, o autor brasileiro Paulo Coelho questionou a deputada federal e candidata à prefeitura de São Paulo Tabata Amaral sobre seu posicionamento contra a fala do presidente Lula, que comparou os ataques desmedidos de Israel em Gaza ao Holocausto. “Entendeu, Tabata Amaral? Se não entendeu, leia as legendas”, escreveu ele ao postar um vídeo do cientista político Norman Finkelstein.

Intelectual judeu, Finkelstein voltou à tona nas redes com um vídeo do ano 2000, no qual ele critica o histórico das ações de Israel em Gaza e as compara também ao Holocausto. Ao contrário de Lula, Finkelstein, porém, tem lugar de fala: seus pais sobreviveram aos campos de extermínio, mas o restante de sua família de ambos os lados, não.

No domingo, 18 de fevereiro, Tabata se uniu às diversas personalidades que foram às redes sociais criticar a declaração de Lula. “Lamento profundamente o comentário feito hoje pelo presidente Lula. Comparar a guerra atual ao Holocausto, no qual 6 milhões de judeus foram sistematicamente assassinados pelo regime nazista, é errado e irresponsável. Precisamos sim de um cessar-fogo urgente na Palestina e da liberação dos reféns israelenses. O número de vítimas é inaceitável. Mas falas como essas só alimentam com mais ódio essa tragédia e nos afastam de seu fim”, escreveu ela.