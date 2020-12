Paul McCartney espalha partituras de suas novas músicas pelo mundo

Paul McCartney está espalhando outdoors por diversas cidades do mundo como parte da divulgação de seu novo álbum de inéditas, McCartney III, com previsão de lançamento para 18 de dezembro. Nos painéis, o ex-beatle divulga as partituras de suas canções inéditas e nunca ouvidas e convida o público a interpretá-las da maneira que achar melhor, mesmo sem conhecer os arranjos de Paul. Em seguida, os fãs poderão publicar suas versões nas redes sociais com a hashtag #12DaysOfPaul e marcando a @PaulMcCartney ou ainda postando no link do site oficial. As melhores e mais inspiradoras interpretações serão postadas no site e nas redes do ex-beatle.

Ao todo, 12 cidades vão ganhar um outdoor. Entre elas está o Rio de Janeiro, onde o painel será inaugurado no dia 14 de dezembro com a música Winter Bird/When Winter Comes na Av. Niemeyer, 769. As outras cidades que participarão da campanha são Londres, Los Angeles, Cidade do México, Sidney, Toronto, Berlim, Nova York, Tóquio, Chicago, Paris e Liverpool. Nas cinco primeiras cidades os murais já foram revelados e algumas interpretações já estão publicadas no site oficial.

A campanha foi feita em parceria com o serviço de streaming Amazon Music e também com o Grammy U, uma comunidade mantida pela Recording Academy para preparar e ajudar estudantes na carreira musical. Membros da academia foram convidados a interpretar as músicas de Paul também. No Brasil, a banda Melim foi a escolhida e fará a sua versão de Winter Bird/When Winter Comes.

McCartney III foi gravado no início deste ano, no período batizado por Paul de “rockdown” (mistura de rock com lockdown) em Sussex, na Inglaterra. Todas as faixas foram compostas pelo ex-beatle, que também tocou todos os instrumentos (vocal, guitarra, piano, baixo, bateria e outros instrumentos de base). O álbum fará uma trilogia com outros dois álbuns McCartney e McCartney II lançados em 1970 e 1980, onde ele também escreveu e tocou todas as músicas.

💐 To celebrate the upcoming release of the wonderful @PaulMcCartney ‘s new album ‘McCartney III’, here’s my lil interpretation of the song ‘Women and Wives’ ✨❤️ Head to the link below for more info #12DaysofPaul @amazonmusic https://t.co/Yro7qXCA9k pic.twitter.com/g6oQvJVeh6 — Vera Blue (@VeraBlueMusic) December 8, 2020

Em comunicado oficial sobre o disco, Paul McCartney explicou a dinâmica da gravação: “Eu estava vivendo a vida de lockdown na minha fazenda com a minha família e ia para o estúdio todos os dias. Eu tinha de fazer um pouco de trabalho em músicas pra filmes e isso acabou virando a faixa de abertura e aí, quando ficou pronto, eu pensei, ‘o que vou fazer agora?’. Eu tinha algumas coisas nas quais eu trabalhei ao longo dos anos mas às vezes o tempo acabava e ficava tudo meio pronto então eu comecei a pensar no que eu tinha. Todo dia eu começava gravando com o instrumento com o qual eu escrevi a música e aí gradualmente iria adicionando camadas, foi muito divertido. Foi sobre fazer música para você mesmo ao invés de fazer música que tem que cumprir um trabalho. Então, eu só fiz coisas que eu gostei de fazer. Eu não tinha ideia que isso viraria um álbum.”

#12DaysofPaul calendário e tracklist do álbum:

04/12: Londres: Long Tailed Winter Bird

05/12: Los Angeles: Find My Way

06/12: Cidade do México: Pretty Boys

07/12: Sidney: Women & Wives

08/12: Toronto: Lavatory Lil

09/12: Berlim: Deep Deep Feeling

10/12: Nova York: Slidin’

11/12: Tóquio: The Kiss of Venus

12/12: Chicago: Seize The Day

13/12: Paris: Deep Down

14/12: Rio de Janeiro: Winter Bird/ When Winter Comes

15/12: Liverpool: Wonderful Christmastime