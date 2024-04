Parte dos equipamentos para show de Madonna chegam ao Rio em dois aviões

Foi dado mais um passo neste domingo, 28, para o show que a cantora Madonna vai fazer no Rio no próximo fim de semana. Dois dos três aviões cargueiros que trazem equipamentos para a apresentação pousaram no Aeroporto Tom Jobim, o Galeão, na capital carioca. O material soma cerca de 270 toneladas, o que contribui para a promessa de uma grande estrutura, que está sendo montada para o evento, marcado para as 21h30 do dia 4 de maio na Praia de Copacabana,

Para que os equipamentos sejam levados até o local do show, serão usados 30 caminhões, e uma equipe de 200 pessoas foi montada para fazer com que tudo corra conforme o gosto da artista. Também serão montadas três academias no hotel onde a cantora vai ficar hospedada.

Madonna apresentará no Rio o último show da turnê Celebration de maneira gratuita, em evento que deve movimentar quase 300 milhões de reais segundo a Prefeitura do Rio. Há menos de uma semana para o dia da apresentação, a estrutura pode ser vista por quem passei pela orla de Copacabana. Esta será sua quarta vez no Brasil: antes, esteve no país em 1993, 2008 e 2012 — ou seja, há 12 anos. A expectativa é de que seja uma das maiores performances de sua carreira.

O espaços aos quais Madonna terá acesso somam 812 metros quadrados, que poderão ser usados por ela para desfilar, dançar e espalhar os integrantes de seu balé. A frente do palco conta com 18 metros de altura e 24 metros de largura, além de ser complementada por três passarelas — uma de 22 metros de extensão e duas de 20 — para maior aproximação da cantora com o público.

O show será transmitido ao vivo pela Rede Globo tanto em seu canal de TV aberta quanto no streaming Globoplay e na emissora Multishow.