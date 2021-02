Obra de arte digital criptografada vai a leilão

Pouca gente sabe quem é Beeple, pseudônimo do americano Mike Winkelmann, mas a maioria já viu, pelo menos uma vez na vida, o trabalho dele. É o mais famoso artista digital do planeta, uma espécie de Andy Warhol do mundo virtual. Ao longo de mais de 13 anos, produziu uma ilustração por dia – charges, painéis, imagens satíricas, crônicas visuais −, totalizando 5 mil imagens, espalhadas pela internet. Muitos memes foram montados com o trabalho dele. Celebridades, políticos, corporações e nações também foram eventualmente alvejados pela crítica de Beeple.

E agora, para celebrar a marca histórica de tantas ilustrações digitalmente produzidas, o artista fez uma colagem de todas elas, compondo um grande painel que está indo a leilão, até 11 de março, pela Christie’s – ironicamente uma tradicional casa leiloeira de cimento e tijolo. Nesta quinta-feira, os lances já estavam no patamar de 1,8 milhão de dólares, cifra impressionante até para um quadro real de tela e tinta.

Batizada de Everydays – The First 5000 Days (“Todos os Primeiros 5 Mil Dias”), a colagem de Beeple está fazendo história como a primeira obra digital criptografada oferecida em leilão. Pelo menos em tese, não poderá ser duplicada. Somente o comprador terá acesso a ela por meio de um código de blockchain, como se estivesse levando a pintura exclusiva de um artista para casa.

O ineditismo do evento marca mais uma virada no admirável mundo novo virtual do século XXI: um leilão remoto de uma arte que existe somente em códigos de computador.