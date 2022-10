O ‘trocado’ que Harry Styles ganhou pela errática carreira de ator

O astro britânico Harry Styles tem uma carreira sólida na música, mas, de uns anos para cá, ele decidiu se aventurar nas telas. De acordo com uma pesquisa salarial realizado pela revista The Hollywood Reporter, que contou com a consultoria de especialistas no ramo, Styles ganha entre 500.000 e 1,5 milhão de dólares para exercer o ofício de ator. O valor é um trocado se comparado ao pagamento de grandes nomes como Tom Cruise com seu Top Gun: Maverick — o ator teria faturado mais de 100 milhões de dólares por um acordo envolvendo porcentagem da bilheteria —, ou até mesmo ao cachê de artistas mais conhecidos (mas não muito famosos, como um Leonardo DiCaprio) que ganham entre 2 e 4 milhões por trabalho.

Este ano, o músico investiu pesado em dois filmes que estão dando o que falar. O primeiro, Não Se Preocupe, Querida, já estreou nos cinemas. Para além das polêmicas e fofocas de bastidores envolvendo a briga da diretora Olivia Wilde com a estrela Florence Pugh, e seu relacionamento com Styles, o artista não teve uma boa recepção da crítica especializada quando o assunto é atuação. O segundo, Meu Policial, é um romance gay que chega ao Amazon Prime Video em novembro, após passar por alguns festivais de cinema.

Aos 28 anos, Harry Styles coleciona uma legião de fãs desde a época em que integrava a boyband One Direction, formada no programa The X Factor, em 2010. Com 12 anos de carreira, o astro teen continua arrebanhando jovens até seus shows e colhe frutos positivos de seu trabalho na música. As It Was, single do álbum Harry’s House, já está há 15 semanas na parada Billboard Hot 100 desde seu lançamento. É na música que Styles vê sua fonte de sustento — a carreira de ator, ao que parece, é só um hobby.