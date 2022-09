O romance inesperado de Johnny Depp após batalha judicial com Amber Heard

Após a intensa luta judicial contra a ex-mulher Amber Heard, Johnny Depp está namorando com a advogada Joelle Rich, que atuou em sua defesa em um processo contra o jornal The Sun no Reino Unido, segundo os tabloides americanos Page Six e US Weekly. De acordo com fontes próximas ao astro de Hollywood, Joelle estaria se divorciando do marido, com quem tem dois filhos, para ficar com o ator. O romance teria “uma química fora de série”.

Há dois meses, surgiram rumores de que Depp estaria envolvido com Camille Vasquez, a advogada-estrela que o representou contra Amber no julgamento dos Estados Unidos, mas a representante negou. “Eu me importo muito com meus clientes e obviamente nos tornamos próximos. Mas quando digo ‘nós’, quero dizer toda a equipe e, claro, isso inclui Johnny. Também é uma acusação antiética sendo feita. É machista”, disse a advogada à People, à época.

Segundo a US Weekly, Joelle Rich esteve presente no tribunal de Depp x Heard como apoio ao intérprete de 59 anos. “Não havia nenhuma obrigação profissional para ela estar lá”, disse uma fonte à revista, acrescentando que os dois se encontravam em hotéis durante os estágios iniciais do affair. Procurados pelo Page Six, os agentes de Johnny Depp não foram encontrados para comentar o caso.