O motivo doloroso por trás da luva de Morgan Freeman na abertura da Copa

Morgan Freeman foi uma das grandes estrelas da abertura da Copa do Mundo do Catar, nesse domingo, 20, com um discurso de inclusão e união entoado durante a cerimônia. Mas foi um detalhe em seu visual que chamou a atenção do público: em alguns momentos da cerimônia, o ator usou uma luva na mão esquerda que destoava do resto da roupa. A peça, na verdade, não é um mero acessório, e tem um motivo médico por trás: é uma luva de compressão usada pelo ator desde 2008 para conter as sequelas de um acidente de carro que paralisou o membro.

Em agosto de 2008, Freeman se envolveu em uma batida de carro no estado do Mississippi. O veículo em que estava saiu da estrada, capotou várias vezes e caiu em uma vala. O ator ficou gravemente ferido, foi levado de helicóptero para o hospital e perdeu o movimento da mão esquerda — mesmo após se submeter a uma cirurgia para tentar reparar os danos nos nervos. Sem movimento, ele enfrenta problemas de circulação desde então, e usa a luva para impedir o acumulo de sangue no local e evitar dores. “Mexemos a mão cerca de um milhão de vezes por dia. Se ela não se move, ela vai inchar”, declarou o ator na época para explicar o uso da luva.

Uma fratura no ombro esquerdo, em partes, também colaborou para o desenvolvimento e agravamento de uma fibromialgia, síndrome crônica que impõem aos portadores dores severas em todo o corpo, fadiga excessiva, formigamento das mãos e dos pés, e uma série de outros sintomas. Freeman, inclusive, chegou a declarar que a maconha é a única coisa que alivia suas dores.