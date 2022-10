O inusitado encontro de Lula com sobrinho neto de John F. Kennedy

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT (Partido dos Trabalhadores), se encontrou com Connor Kennedy, sobrinho neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy (1917-1963) na segunda-feira, 10. A conversa aconteceu em um comitê da campanha do petista e foi intermediada pela cantora brasileira Giulia Be, namorada de Kennedy, que leu uma mensagem escrita pelo americano a Lula. “Há alguns anos encontrei um de seus discursos e você tem sido um herói pra mim desde então. Sempre me emocionei com a forma como você defende os pobres e a classe trabalhadora, você me lembra o meu avô Bobby Kennedy, que entendia as preocupações dos meninos de carvão em Virginia e das minorias no Mississipi'”, diz o texto do rapaz, lido pela cantora e publicado nas redes sociais.

Agradeço o carinho e a mensagem de Connor Kennedy, sobrinho neto de John F. Kennedy, lida por @giulia. Vamos construir um mundo mais justo e democrático. 🎥: @ricardostuckert pic.twitter.com/LJtlV2bsLM — Lula 13 (@LulaOficial) October 10, 2022

“Como você, ele sabia que seu trabalho mais importante era garantir que todos tivessem oportunidade e ninguém fosse deixado para trás”, completou. O casal declarou apoio ao petista e posou para fotos fazendo a letra “L” com as mãos. Connor Kennedy é instrumentista, compositor e músico. Também é conhecido por ser ex-namorado de Taylor Swift. Giulia Be é filha de Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL (Partido Liberal).