O estado de saúde de Sidney Magal após passar mal em show

Na noite da última quinta-feira, 25, o cantor Sidney Magal, 72 anos, teve um pico de pressão e passou mal durante show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. No dia seguinte, ele foi internado no Hospital Vivalle, localizado na região da apresentação. Por volta das 23h30 da sexta-feira, 26, o artista foi transferido em uma ambulância para o Hospital do Coração (Hcor), na capital paulista.

Magal foi às redes sociais tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. “Estou aqui para tranquilizar vocês, que no ocorrido no show de ontem aqui em São José dos Campos, eu tive uma pressão alta elevadíssima, um pico de pressão. Eu já tenho pressão alta há muito tempo, me preocupei e achei que deveria correr para o hospital”, disse.

No sábado, 27, o Hcor informou que o cantor estava “clinicamente estável”, mas ainda sem previsão de alta.