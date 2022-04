O delicioso livro de memórias de Stanley Tucci, o astro gourmet

Stanley Tucci odeia Los Angeles. A aversão à propalada meca do cinema é revelada em Sabor, livro no qual o astro de sucessos como O Diabo Veste Prada usa a culinária como fio condutor de suas memórias. Ao desembarcar na cidade, Tucci não se empolga com a perspectiva de trabalhar em Hollywood. Seu primeiro impulso é ir do aeroporto a um restaurante em que devora um spaghetti alla bottarga, prato do sul da Itália à base de ovas de peixe. A opção diz muito sobre sua vida: Tucci vem se distanciando dos filmes para devotar-se à paixão pela comida. E o faz com prazer tão transbordante que é impossível não se contagiar.

Na verdade, a ligação com a gastronomia precede e foi um combustível de sua ascensão no cinema. Nascido em um clã de imigrantes da Calábria estabelecido no estado de Nova York, Tucci cresceu absorvendo as lições da mãe italiana, exímia cozinheira. Mais tarde, nos anos 90, romperia a bolha das produções independentes para se consagrar como ator e roteirista graças a um filme muito pessoal, A Grande Noite, sobre dois irmãos que lutam para manter seu restaurante. A comida o levou a estreitar os laços com a terra dos ancestrais — em série gastronômica lançada em 2021, ele roda a Itália atrás de receitas.

Com verve bem condimentada, Tucci faz de suas memórias um prato delicioso. É instrutivo o trecho em que compara as refeições disponíveis nos sets em diferentes países. Tucci lamenta a qualidade pasteurizada dos serviços nas produções americanas e se surpreende com os itens exóticos servidos na Islândia. Em outra passagem, lembra de quando rodou a França com Meryl Streep para fazer o longa Julie & Julia (2009) — em que deu vida ao marido da pioneira da gastronomia na TV, Julia Child, interpretada por Streep. Na Normandia, ele e a atriz se arriscaram numa iguaria que se revelou uma gororoba brava: linguiça de bucho de porco.

No alegre andamento do livro, Tucci pode soar contido ao falar da morte de sua primeira esposa, Kate, em 2009, vítima de câncer de mama aos 47 anos. Mas o capítulo final reserva um soco no estômago dos comensais: o ator revela o drama de descobrir ele próprio um câncer na glândula salivar. O penoso tratamento tornou esse amante do vinho e da comida subitamente sem apetite. Felizmente, a batalha foi bem-sucedida, e a radioterapia trouxe até efeito positivo: Tucci deixou de sofrer de intolerância à lactose e de problemas com o glúten. O astro gourmet tem fome de viver.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785

