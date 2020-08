Novo festival de cultura pop, Geek Nation acontece online no fim de semana

Depois de ter sido adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, a primeira edição do festival de cultura pop Geek Nation será realizada virtualmente a partir desta sexta-feira, 14, e vai até domingo. O evento deveria ter ocorrido em maio deste ano, no Transamerica Expo Center, e tinha a expectativa de atrair até 150 mil pessoas. A mesma coisa deverá ocorrer com a CCXP (Comic Con Experience), o maior evento de cultura pop do país, que também deverá ter transmissão online.

A edição online do Geek Nation precisou se adaptar e buscar novos convidados, já que alguns dos confirmados para o evento presencial não participarão das lives. Dividido em quatro grandes temas – pop ocidental, pop oriental, games e tech e lifestyle -, o evento terá atrações como Mauricio de Sousa, para falar do filme Turma da Mônica – Lições, Jason Blum, produtor do filme Corra!, Stephanie Beatriz, a detetive Rosa Diaz na série Brooklyn Nine-Nine, e Walt Dohrn, diretor da animação Trolls. A programação completa está no site oficial do evento.

Nesta sexta-feira, as transmissões começam às 22h30 e vão virar a madrugada com uma programação da Activision Blizzard. No sábado, o evento usará a parte da manhã para falar de games e, à tarde, estarão em foco nos painéis os filmes e as séries de TV. O domingo será dedicado à cultura pop oriental, com painéis sobre séries japonesas de ação dos anos 1980 e 1990 e, claro, muito k-pop.

As transmissões serão gratuitas, mas o público será convidado a fazer doações para o Instituto SER+, ONG focada na oferta de capacitação profissional e desenvolvimento pessoal para jovens em situação de vulnerabilidade social.