Nova York ganha parque flutuante de US$ 260 milhões sobre Rio Hudson

Nesta sexta-feira, 21, os habitantes de Nova York poderão finalmente apreciar as belezas de Little Island, um parque flutuante construindo dentro do Rio Hudson, próximo à 13th Street e com vista para o famoso skyline da cidade. O projeto, que fica dentro do Hudson River Park Trust, custou 260 mihões de dólares saídos do bolso do bilionário Barry Diller, que tirou a construção do papel depois de anos de disputa na Justiça.

A nova aventura arquitetônica foi concebida pelo designer inglês Thomas Heatherwick. A plataforma flutuante foi idealizada para revitalizar a área do Pier 55, o antigo Pier 54 – que recebeu os sobreviventes do Titanic em 1912. O primeiro projeto foi apresentado em 2014 e, de lá para cá, opositores da construção entraram na justiça para impedir que ela fosse adiante. Eles alegavam, entre outras coisas, que ela traria danos aos peixes do Hudson, mas as agências ambientais responsáveis pela área discordaram da posição, e autorizaram a construção.

Segundo The New York Times, o projeto que foi colocado em prática parece não ter sofrido alterações em relação ao original. A atração foi construída como uma plataforma flutuante, que se ergue sobre o Rio Hudson em colunas que remetem a um buquê de tulipas, viabilizadas pela empresa de engenharia Arup. A área, que é ligada a Manhatan por meio de duas plataformas de pedestres, abriga um anfiteatro aberto com capacidade para 687 lugares. O local, que tem vista para a água, receberá atrações, mas foi especialmente projetado como palco de outro espetáculo: o pôr do sol.

Além do observatório, o local ainda áreas para eventos educacionais infantis, uma praça principal com cafés e lanchonetes, e as belezas naturais paisagísticas projetadas por Signe Nielsen, cofundadora da Mathews Nielsen Landscape Architects. Segundo site, o parque será um “jardim botânico marítimo” com 35 espécies de árvores, 65 espécies de arbustos e 270 variedades de gramíneas, plantas perenes, vinhas e flores.

Além dos milhões investidos na construção, o custo de manutenção também não é dos mais baratos, mas Diller prometeu que a fundação de sua família acará com tudo pelos próximos por 20 anos. De acordo com o The New York Times, o investidor estima que pode acabar gastando US$ 380 milhões – o maior investimento privado para um parque público na história da cidade.

Para a inauguração, e enquanto as regras de distanciamento permanecerem em voga, Little Island terá um controle cronometrado de acesso para evitar superlotações – já que a área de 9 700 metros quadrados corresponde à extensão de meio quarteirão novaiorquino.

Para este verão, Trish Santini, diretora executiva, contou ao jornal que centenas de shows, espetáculos de dança e programas infantis estão previstos para acontecer. A diretor garantiu que a equipe têm trabalhado em conjunto com organizações comunitárias para garantir ingressos gratuitos ou de baixo custo para grupos carentes e crianças em idade escolar.

Confira vídeo do projeto: