‘Noites Brutais’ se impõe como um dos melhores filmes de terror do ano

Em meio a uma noite chuvosa, Tess (Georgina Campbell) chega à casa que alugou para passar uns dias em Detroit, onde fará uma sonhada entrevista de emprego de documentarista. Para sua surpresa, ela encontra um homem chamado Keith (Bill Skarsgård) também hospedado lá. Erro da empresa que aluga a residência? Um plano mal-intencionado do rapaz desconhecido? Várias perguntas tomam a cabeça de Tess e, mesmo levantando todas as desconfianças possíveis, ela decide dividir o lugar com o estranho — já que não encontra um hotel disponível no meio da chuva. A premissa simples, mas já assustadora do filme de terror Noites Brutais (Barbarian), que acaba de chegar ao Star+, tem implicações dramáticas e reviravoltas de deixar qualquer espectador chocado por alguns dias.

O clima de mistério vai escalando a partir de situações absurdas. Até os fãs de terror podem ficar confusos, tentando entender qual saída o filme vai seguir diante de uma porta que se fecha sozinha ou um porão bizarro. Mas o diretor e roteirista Zach Cregger não segue os clichês do gênero de forma convencional. Dizer mais do que isso pode entrar no minado campo dos spoilers. Considerado um dos melhores filmes de terror do ano lá na gringa, Noites Brutais, de fato, intriga, prende e assusta.

A violência sugerida pelo título e as reviravoltas carregadas de tensão são acompanhadas de boas doses de ironia graças ao personagem de Justin Long — um figuraça de Hollywood que está sendo acusada de assédio sexual. Por uma coincidência, seu caminho acaba se cruzando com o de Tess no bairro gentrificado onde fica a casa alugada por ela. Entre cenas sangrentas de roer as unhas e um humor sagaz, Noites Brutais passa longe de ser um filme esquecível.