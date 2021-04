Natalie Portman vai estrelar filme baseado em livro de Elena Ferrante

A atriz Natalie Portman irá protagonizar e produzir a adaptação do livro Dias de Abandono, escrito pela italiana Elena Ferrante. O novo longa da HBO, que já está em fase de pré-produção, terá roteiro e direção de Maggie Betts, vencedora do prêmio de cineasta revelação no Festival de Sundance, em 2017, por Novitiate. Elena – que permanece com sua identidade mantida em segredo – também estará à frente da produção-executiva, junto de Portman.

Publicada em 2002, a história acompanha Tess, uma mulher que abandonou seus sonhos por uma vida doméstica estável após ser deixada pelo marido e ver seu mundo sair dos trilhos. O filme, assim como o best seller homônimo, será um mergulho na mente de uma mulher em crise, acompanhando seu esforço para confrontar as normas da maternidade e da identidade feminina. Essa é a segunda adaptação de Dias de Abandono. A primeira, estrelada por Margherita Buy e Luca Zingaretti, foi lançada em 2005 e contou com direção do cineasta italiano Roberto Faenza.

Natalie Portman, que já venceu o Oscar de melhor atriz por seu trabalho em Cisne Negro, fundou em 2020 a produtora MountainA, ao lado de Sophie Mas. A recém-criada produtora está por trás deste novo projeto e também será responsável pela série da Apple TV+ Lady in the Lake – que, além de Portman, contará com a atriz Lupita Nyong’o. A HBO ainda não anunciou data de estreia, nem forneceu mais informações sobre o elenco de Dias de Abandono.