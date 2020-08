Mulher compra porcelana de Romero Britto e quebra na frente do artista

Romero Britto virou tema nas redes sociais nesta sexta-feira, 14, depois que o vídeo de uma mulher quebrando uma de suas obras caiu na internet. Na imagem, Britto aparece atônito tentando “salvar” a porcelana enquanto a moça grita para que ele nunca vá em seu estabelecimento ofender seus funcionários.

A obra em questão parece ser uma versão em porcelana de The Big Apple, escultura do brasileiro que decora o aeroporto John F. Kennedy em Nova York. No site de Britto, uma versão miniatura da arte sai por 360 dólares, já um exemplar maior, como o que se estatelou no chão, vale a bagatela de 4.800 dólares, ou 25.857,60 reais em cotação atual.

O acontecimento inusitado caiu na rede depois que uma usuária do Tik Tok postou um vídeo de 12 segundos flagrando o momento. A mulher mistura inglês e espanhol e é possível ouvi-la dizer ao artista que não o respeita mais. Em seguida, a autora do vídeo explica que a cliente raivosa é gerente de um restaurante e comprou a obra em uma espécie de meet & greet na galeria do brasileiro. Segundo ela, Britto ficou sem reação em frente aos clientes e repetia que não desrespeitou qualquer funcionário.

Depois de cair no Twitter, os brasileiros não ficaram exatamente tristes pela obra, e transformaram a situação em memes e piadas. Confira o vídeo e algumas reações.

MDSSSSSSS

Romero Britto foi no restaurante dessa mulher e tratou mal os funcionários, ela foi na loja dele, comprou a obra mais cara e tascou no chão na frente dele

🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/rE6Wp740Ok
— Léo ✊🏿🇧🇷 (@Itsleocarvalhoo) August 14, 2020

eu descobrindo que o romero britto ainda é vivo e que não é um artista da época do leonardo da vinci: 😱 https://t.co/sEy6QM9Q6b — alvaro 🥋 (@alvxaro) August 14, 2020

Certeza q o Romero Britto vai lançar um quebra cabeça dessa obra custando R$799,00 https://t.co/Aa1BvrzaGI — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 14, 2020

Sempre quis fazer isso com um Romero Britto pic.twitter.com/Ki7qkCo2ND
— Marcel Cordel (@Marcelspoonman) August 14, 2020

Os funcionários do restaurante da mulher que quebrou a obra do Romero Britto pic.twitter.com/afhdCVdJza — regininha do clone (@MedaLuiz) August 14, 2020

Como ficou o chão depois da moça quebrar a peça do romero britto pic.twitter.com/rZOT2DhLN1
— Mussum Alive (@MussumAlive) August 14, 2020

quem é a moça que quebrou a obra de Romero Britto na frente de Romero Britto? Para o cego, é a luz.

Para o faminto, é o pão.

Para o sedento, é a fonte de água.

Para o morto, é a vida.

Para o enfermo, é a cura.

Para o prisioneiro, é a liberdade.

Para Romero, é a rebelião. pic.twitter.com/uhnF5JrZ3D
— mia (@miacaelum) August 14, 2020

