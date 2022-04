Morre o ator e cineasta francês Jacques Perrin, de ‘Cinema Paradiso’

Morreu nesta quinta-feira, 21, em Paris, o ator e cineasta francês Jacques Perrin, aos 80 anos, anunciou sua família em comunicado à imprensa. A causa da morte não foi divulgada. Nome incontornável do cinema europeu, Perrin ficou especialmente conhecido por interpretar a versão adulta de Totó, protagonista do clássico Cinema Paradiso, de Giuselle Tornatore, de 1988.

Prolífico, o cineasta dirigiu, produziu e atuou em dezenas de filmes, entre França e Itália, ao longo de sua carreira. Dirigiu filmes ecológicos, como Migração Alada, de 2001, sobre o padrão de migração de aves, o que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor documentário. Atuou em grandes produções, como A Moça com a Valise, ao lado de Claudia Cardinale, em 1961; Dois Destinos, de 1962, com Marcello Mastroianni; Z, de Constantin Costa-Gavras, em 1969; e A Voz do Coração, em 2004. Seu trabalho mais recente foi no filme Goliath, lançado em 2022, outro com uma temática voltada para a proteção do meio ambiente, uma das bandeiras defendidas pelo ator.

Seu currículo amplo reflete ainda o tipo versátil que Perrin foi. Charmoso e com uma voz firme e suave, o ator foi de romances e musicais a filmes em papéis de militar, caso de The 317th Platoon e A Captain’s Honor, ambos do cineasta francês Pierre Schoendoerffer. Em Cinema Paradiso, ele interpreta Salvatore, apelidado de Totó, um cineasta que relembra sua infância como ajudante de um cinema local numa cidade pequena — trama que reflete a história do próprio Tornatore, diretor do longa.