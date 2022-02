Morre Monica Vitti, musa do cinema neorrealista italiano, aos 90 anos

Morreu a atriz italiana Monica Vitti, aos 90 anos de idade, afirmou o jornalista e ex-prefeito de Roma Walter Veltroni no Twitter. “Roberto Russo, seu parceiro nos últimos anos, me pede para comunicar que Monica Vitti se foi. Faço-o com muita dor, carinho, arrependimento.”

Nome artístico de Maria Luisa Ceciarelli, Monica Vitti ganhou o título de musa do diretor Michelangelo Antonioni, expoente do neorrealismo italiano, com quem estrelou a Trilogia da Incomunicabilidade, composta pelos filmes A Aventura (1960), A Noite (1961) e O Eclipse (1962). Em seguida, fez com ele Deserto Vermelho (1964), primeiro filme colorido do cineasta, tratado como uma continuação emocional da trilogia. Antes, Monica era popular no teatro de Roma e na TV. Ela conheceu Antonioni num estúdio, onde gravava sua voz para dublar uma animação.

Belíssima e carismática, a atriz ainda conquistou espaço na comédia local, especialmente ao lado do ator Alberto Sordi, caso dos filmes O Disco Voador (1964), Amor, Ajuda-me (1969) e Os Casais (1970). Teve uma prolífica carreira ao longo dos anos 70 e 80, trabalhando também com seu companheiro e futuro marido Roberto Russo.

Conquistou um Urso de Prata em Berlim pelo filme Flirt, dirigido e co-estrelado por Russo, em 1983, e um Leão de Ouro em Veneza, por sua contribuição para a história do cinema. Ostentava na estante ainda cinco troféus de David di Donatello e sete Globos de Ouro italianos. Desde o fim dos anos 90, Monica se retirou da vida pública.