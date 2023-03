Morre Kenzaburo Oe, autor japonês premiado com o Nobel de Literatura

Morreu o autor japonês Kenzaburo Oe, aos 88 anos de idade. A morte por causas naturais ocorreu no dia 3 de março e foi confirmada pela editora Kodansha nesta segunda-feira, 13. Através de seus romances e ensaios, Oe foi grande crítico do Japão pós-guerra, e em 1994 foi laureado com um Prêmio Nobel de Literatura.

Kenzaburo Oe nasceu em 1935 na província japonesa de Ehime, e começou a escrever enquanto estudava literatura francesa na Universidade de Tóquio, onde se formou em 1957. Seu primeiro trabalho foi A Presa (1958), narrativa sobre um piloto afro-americano que é capturado por aldeões japoneses rurais nos últimos dias da II Guerra Mundial. Também são de sua autoria as obras Arranque as Sementes, Atire nas Crianças (1958) e uma série iniciada por Uma Questão Pessoal (1964), com inspiração em sua própria vida. Em Notas de Hiroshima (1965), Oe compilou testemunhos das vítimas do bombardeio que matou milhares de pessoas em 1945.

Seu trabalho foi marcado pela postura pacifista e anti-guerra, com duras críticas ao desenvolvimento de armas nucelares — as consequências da II Guerra eram mote de suas histórias. Por seu posicionamento político, Kenzaburo Oe era malvisto pelos conservadores, mas isso nunca abalou suas crenças. Seus escritos foram adaptados seis vezes para o cinema: o último deles foi o filme Gibier d’élevage (2011), inspirado no primeiro livro de Oe e dirigido pelo cambojano Rithy Panh.