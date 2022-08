Morre Issey Miyake, estilista que pôs o Japão moderno no mapa da moda

Morreu aos 84 anos o estilista japonês Issey Miyake, que fez história com seus modelos plissados que não amassam e com o design do famoso suéter preto de gola alta do bilionário Steve Jobs. A noticia foi divulgada pela imprensa japonesa nessa terça-feira, 9, mas Miyake morreu na verdade na sexta-feira, 5, vítima de um câncer no fígado.