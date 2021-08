Morre Don Everly, da dupla The Everly Brothers, aos 84 anos

Morreu neste sábado, 21, aos 84 anos, Don Everly, o último membro vivo dos Everly Brothers, grupo de rock que foi sucesso nos anos 1960.

O artista estava em sua casa em Nashville. Um porta-voz da família confirmou o falecimento ao jornal Los Angeles Times, mas não revelou a causa da morte.

“Don viveu pelo que sentia em seu coração. Expressou seu apreço pela habilidade de viver seus sonhos… com sua alma gêmea e esposa, Adela, e compartilhando a música que o fez um Everly Brother”, diz o comunicado divulgado à imprensa.

Os Everly Brothers influenciaram alguns dos nomes mais icônicos da música, incluindo The Beach Boys, The Beatles, The Byrds, Paul Simon e Art Garfunkel com suas harmonias soberbas e impecáveis, que trafegavam entre folk, blues e rock and roll. A dupla estava no primeiro time do Hall da Fama do Rock and Roll em 1986, juntamente com Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly e Jerry Lee Lewis.

O outro integrante da famosa dupla de irmãos, Phil Everly, faleceu em 2014, quando tinha 74 anos, de complicações de uma doença pulmonar obstrutiva crônica.