Morre Diana Rigg, a Olenna Tyrell de ‘Game of Thrones’, aos 82 anos

A atriz Diana Rigg morreu, aos 82 anos. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira, 10, por sua família. Diana foi diagnosticada em março com câncer, segundo sua filha, a também atriz Rachael Stirling. Em comunicado, ela afirmou que a mãe passou contente os últimos meses, “refletindo sobre a vida extraordinária que teve, cheia de amor, alegria e orgulho pela profissão”.

Com um amplo currículo no cinema, teatro e televisão, a atriz inglesa ampliou sua fama recentemente com a série Game of Thrones, na qual interpretou a implacável lady Olenna Tyrell. Indicada nove vezes ao Emmy, sendo quatro delas por Game of Thrones, a atriz conquistou fama nos anos 1960 pela série de TV The Avengers, na pele da agente secreta Emma Peel. Ela ganhou uma estatueta de atriz coadjuvante na premiação com o filme de mistério Rebecca (1997).

Em 1969, entrou na lista de bond girls ao atuar em 007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade, com George Lazenby na pele do agente James Bond. Diana marcou a história da franquia ao se tornar a primeira (e até agora única) bond girl a levar o 007 para o altar.

Nos palcos do teatro, ela foi premiada com o Tony Awards por sua performance como protagonista na peça Medea, apresentada em Londres e Nova York, nos anos 1990. Diana, justamente, começou a carreia no teatro em 1957, até entrar na tradicional Royal Shakespeare Company. Nos anos 1970, transitava pelos palcos da Broadway, em Nova York.

Em 1994, a atriz recebeu da rainha Elizabeth II a honraria Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), por sua contribuição às artes da Inglaterra.