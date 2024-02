Morre Aston Barrett, baixista jamaicano que tocou com Bob Marley

Conhecido por ter tocado com Bob Marley como integrante da banda The Wailers, o baixista jamaicano Aston Barrett morreu aos 77 anos de idade neste sábado, 3.

A notícia do falecimento foi divulgada por um dos seus filhos, Aston Barrett Jr., que também é músico. Segundo ele, o pai enfrentou uma “longa batalha médica”.

Nascido em 1946, em Kingston, capital da Jamaica, Barrett era conhecido pelo apelido “Family Man” (homem de família, em português), por ter dezenas de filhos.

O perfil oficial de Bob Marley no Instagram classificou o “amado amigo” e “parceiro musical” do ícone do reggae como um pioneiro, único, criador de tendências, revolucionário no espaço musical.

“Fams”, como também era chamado, também já tocou com Gilberto Gil:

Continua após a publicidade