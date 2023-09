Morre aos 93 anos o ator Geraldo Matheus, pai de Christiane Torloni

O ator e diretor teatral Geraldo Matheus Torloni, pai da atriz Christiane Torloni, morreu na noite desta sexta-feira, 29, de causas naturais, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 10 deste mês.

“Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: ‘O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'”, escreveu Christiane no Instagram.

Geraldo fez parte da primeira turma de alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948, ao lado de Monah Delacy, com quem se casou seis anos depois, em 1954. Em sua carreira, ele foi diretor do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o antigo Teatro Bloch, também no Rio.

