Morre a atriz Mila Moreira, aos 72 anos

A atriz e modelo Mila Moreira morreu nesta segunda-feira, 6, aos 72 anos. Ela estava internada no Hospital CopaStar, no Rio de Janeiro. Ainda não há confirmação sobre a causa da morte.

Mila foi pioneira a fazer a transição entre o mundo da moda e da atuação, mudança hoje já tradicional na TV. Nascida em São Paulo, ela começou a trabalhar como manequim aos 14 anos e chegou a ganhar concursos de beleza antes de migrar para as novelas. Sua estreia aconteceu em Marron Glacé, folhetim de 1979, no qual ela deu vida à personagem Érica. Mila chegou a afirmar que superou preconceitos na nova carreira, por vir do mundo da moda e não do teatro, como era comum na época. “As pessoas achavam que eu estava roubando o trabalho dos outros, de quem estudou para ser atriz”, disse Mila.

Não demorou, porém, para que ela atestasse suas habilidades na atuação. Mila participou do elenco de grandes folhetins globais, como Plumas e Paetês, Elas por Elas, Corpo a Corpo, Que Rei Sou Eu?, Meu Bem, Meu Mal e Ti Ti Ti, por exemplo. Seu último trabalho na TV foi em A Lei do Amor, em 2016.

Nas redes sociais, colegas da atriz prestaram suas homenagens:

Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos 🙏🏻🌹 pic.twitter.com/7VWOM07C0W — Regiane Alves (@RegianeAlves) December 6, 2021

Muito triste saber da partida da Mila Moreira. Vou sentir saudades das suas histórias, como levávamos bronca de tanto que a gente conversava no set – é que ela é interessante. Que mulher interessante. Mila você é singular. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Boa viagem. — Baba #vacinasim (@babaioff) December 6, 2021