“Mestiçagem do Brasil nasceu do estupro”, diz português Valter Hugo Mãe

“A tão celebrada mestiçagem do Brasil foi inaugurada pelo estupro.” A frase é forte, e soa ainda mais pesada quando dita por um português. O escritor Valter Hugo Mãe é sincero em suas palavras, mas não consegue disfarçar a tristeza ao fazer a afirmação. Na semana passada, em visita a São Paulo para a 26ª Bienal do Livro, ele aproveitou para lançar presencialmente seu mais recente romance, As Doenças do Brasil (Biblioteca Azul), o oitavo de sua vasta produção literária — são mais de trinta obras. Editado em novembro passado, o título ganhou novos contornos com a emergência dos conflitos envolvendo, de um lado, grileiros, madeireiros, garimpeiros e traficantes; do outro, indígenas.

As doenças do Brasil

É a primeira obra do autor que se passa no Brasil, em um arquipélago fictício habitado por índios amazônicos, durante a colonização. Nas suas pesquisas, além de visitas a etnias indígenas na Amazônia e no Ceará, Hugo Mãe leu autores como Ailton Krenak e Davi Kopenawa para melhor entender a cosmogonia ameríndia. A obra é narrada por Honra, jovem índio filho de uma vítima de estupro perpetrado por um branco. Com dificuldades de se reconhecer como indígena e de ser aceito pelos demais, ele faz amizade com um negro libertado da escravidão e acolhido pela tribo.

A intenção do autor é narrar o violento encontro entre brancos e indígenas a partir do olhar dos nativos. “A globalização só será verdadeira com uma pluralidade de pontos de vista”, diz. Para Hugo Mãe, a violência da colonização calou e ainda silencia vozes e culturas de negros e indígenas. O escritor acredita que parte da tragédia social brasileira atual vem diretamente do passado, com as elites locais perpetuando o pensamento colonial de dominação dos menos favorecidos.

O paraíso são os outros

Adepto de uma linguagem trabalhada com esmero, Hugo Mãe é apontado como discípulo de José Saramago. Em comum com o Nobel português, ele também é econômico em sinais gráficos, inicia parágrafos em letras minúsculas e lapida frases como um ourives. O estilo ganha em plasticidade, mas às vezes a forma parece eclipsar o conteúdo. Assim como em Saramago, uma vez ultrapassado o estranhamento inicial com a linguagem, sobressaem histórias poderosas, personagens marcantes e temas profundamente humanos, como a solidão da velhice e o luto.

Aos 50 anos, Hugo Mãe é um dos mais bem-sucedidos autores lusitanos contemporâneos e já conquistou algumas das maiores distinções da língua portuguesa. Apaixonado pela cultura brasileira, ele se declara fã de MPB e literatura nacional. Fazendo galhofa, mas com a reverência de um admirador, disse que já quis se casar com Elza Soares e que hoje “paquera” a escritora Conceição Evaristo.

A máquina de fazer espanhóis

Continua após a publicidade

Com óculos de armação sóbria e sempre sisudo nas fotos, o autor revelou na Bienal um inesperado senso de humor. Ele levantou a plateia com frases como “Clarice Lispector é f***” — e soltou também um sonoro “Fora, Bolsonaro”. Habituado a visitar o Brasil, o português diz que desta vez ninguém quis acompanhá-lo na viagem. “A imagem que o país transmite é de uma catástrofe”, afirma. E finaliza afirmando que os portugueses veem o Bicentenário da Independência, no próximo 7 de setembro, com alegria: “Sobretudo pelo Brasil ter conseguido sua independência há tanto tempo. Poderia ter sido pior”. Eis um colonizador arrependido — mas que não perde a piada.

“Portugal foi um país opressor”

O escritor luso Valter Hugo Mãe falou a VEJA sobre literatura e os efeitos da colonização no Brasil e na África.

Como alguém nascido na Angola colonial e criado em Portugal, como é sua relação com o passado imperialista português? A presença branca na África e no Brasil foi atroz. A ocupação foi um processo histórico grotesco. Lamento que Portugal tenha sido uma nação opressora, mas minha geração sabe que a tirania existiu e tem reflexos até hoje. É preciso reconhecer isso para construir o futuro.

Os estudos críticos da colonização estão muito em voga. Como analisa essa nova perspectiva sobre o passado? Sempre ouvimos falar do homem pré-histórico, e isso era aceito sem questionar. Mas ao lado dele sempre existiu a mulher pré-histórica. O que está a acontecer à história neste momento é que as pessoas reclamam uma memória que também é feminina, negra, indígena. A verdade eurocêntrica não é mais inequívoca e isso é muito bom para nos abrirmos para novas perspectivas.

Seu livro fala da colisão brutal dos colonizadores com os nativos, incluindo a escravidão dos africanos. Em que medida ainda sentimos os efeitos desse choque? A diversidade tão glorificada do Brasil, a mestiçagem, que é uma espécie de inauguração do povo brasileiro, foi feita com estupros. Não podemos nos esquecer disso. Com o tempo, não só os corpos, mas as culturas foram se fundindo e se alterando. O resultado é uma exuberância racial e cultural, mas é uma riqueza complexa, desigual, difícil de abarcar toda a sociedade; há ainda muitos conflitos com que o Brasil precisa lidar.

Qual é sua relação com o português falado no Brasil, Angola e outros países lusófonos? De alguma forma, eu continuo a ser um português que vem buscar o ouro do Brasil, mas o ouro que me interessa é o vocabulário. A maturação da língua no Brasil e em outros países acontece mais rápido que em Portugal. Somos mais conservadores e o Brasil não tem problema em intrometer elementos novos. Isso é riquíssimo para alguém que gosta de escrever.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797

CLIQUE NAS IMAGENS ABAIXO PARA COMPRAR

As doenças do Brasil As doenças do Brasil

O paraíso são os outros O paraíso são os outros

A máquina de fazer espanhóis A máquina de fazer espanhóis

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela VEJA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.