Novo Capitão América nos quadrinhos será gay e protetor dos sem-teto

A Marvel Comics apresentou nesta terça-feira, 16, o primeiro personagem LGBTQI+ a assumir o uniforme do Capitão América em suas histórias em quadrinhos. A série, Os Estados Unidos do Capitão América, relembrará dos quatro Capitães anteriores – o já conhecido Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes e John Walker. O quarteto sairá em missões ao redor do país em busca do escudo perdido de Steve. Pelo caminho, eles encontrarão personagens que foram inspirados pelo símbolo do herói para ajudar comunidades específicas.

Um deles é Aaron Fischer, um jovem abertamente gay, com tatuagens espalhadas pelo corpo – uma delas de uma bandeira dos Estados Unidos em seu ombro – piercings no nariz e brincos. Ele também usa um traje inspirado no Capitão América. Criado pelo escritor Josh Trujillo, que é gay; e pela artista Jan Bazaldua, uma mulher transgênero, Aaron será o “Capitão América das Ferrovias” – visto que os trilhos abandonados se tornam refúgio para inúmeros moradores de rua nos Estados Unidos – que protege jovens fugitivos e sem-teto, e representa a comunidade LGBTQI+, apesar de ele não ter a mesma super força de Steve.

“Aaron é inspirado por heróis da comunidade queer: ativistas, líderes e pessoas comuns que lutam por uma vida melhor. Ele representa os oprimidos e os esquecidos”, escreveu Trujillo em um comunicado.

A primeira edição da nova fase dos quadrinhos está prevista para venda no dia 2 de junho nos Estados Unidos – ainda sem data de estreia no Brasil.

I can't wait for you to meet Aaron Fischer! Working with @obazaldua has been a dream, and I'm beyond honored to introduce him into the Marvel Universe.

THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA comes out in June! Check out this @ArtofNickRobles cover!! 🏳️‍🌈💕🇺🇸 https://t.co/76qmxVCue9

— Josh Trujillo! 🏳️‍🌈 (@losthiskeysman) March 15, 2021