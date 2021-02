Marte, o planeta pop: veja livros, filmes e séries para explorar o astro

Na quinta-feira, dia 18, a Nasa deu um novo passo rumo a desvendar os segredos de Marte com o rover Perseverance, que pousou nas cercanias de Jezero, conhecida como a “cratera do lago”. As novas imagens já estão sendo transmitidas para a Terra. O Planeta Vermelho, que fica a cerca de 200 milhões de quilômetros da Terra, continuamente instiga a imaginação de autores e produtores, sendo tema de filmes, séries e livros. Abaixo, confira uma seleção de títulos que valem uma espiada:

O Tempo em Marte, de Philip K. Dick

No livro lançado em 1964, o popular autor de ficção científica imaginou que a humanidade chegaria em Marte em 1994. Enquanto isso, na Terra, as pessoas sobrevivem em um mundo árido, alguns à espera da chance de emigrar para o planeta vermelho. O protagonista é um técnico em manutenção que há dez anos vive em Marte e se envolve em tramoias ao lado de um líder sindical perigoso. Trata-se de uma interessante trama sobre as várias facetas dos seres humanos para além da adaptação em outro ambiente.

Perdido em Marte, de Andy Weir

O livro de estreia do autor americano Andy Weir é uma deliciosa e divertida aventura pelo Planeta Vermelho, que acabou adaptado para o cinema com Matt Damon no papel do protagonista. Na trama, um astronauta fica para trás em uma missão exploratória em Marte. Botânico de formação, ele se adapta ao ambiente inóspito do planeta, criando condições para sobreviver até, quem sabe, ser resgatado. O filme pode ser alugado em plataformas como iTunes e YouTube.

Continua após a publicidade

Marte, na Netflix

A série com duas temporadas, de seis episódios cada, mistura ficção e documentário ao explorar as possibilidades de colonização de Marte. A parte documental traz entrevistas com especialistas e empresários ambiciosos, discorrendo sobre a proximidade de uma efetiva dominação do planeta. Já a parte ficcional acompanha uma tripulação que, em 2033, enfrenta uma sequência de desafios para chegar e sobreviver no local.

Explorando Marte, no Disney+

Lançado em 2006, o documentário é uma boa pedida para quem busca entender detalhes sobre como funcionam os rovers enviados ao planeta vermelho. Além de destrinchar a mecânica e função do aparelho, o filme também apresenta imagens reais feitas até então em Marte.

Away, na Netflix

A série estrelada por Hilary Swank não chega a explorar de fato a vida em Marte, mas acompanha a complexa jornada de uma tripulação rumo ao planeta. A trama de aventura se mescla a reflexões introspectivas sobre laços de família e os sacrifícios daqueles que se propõem a se dedicar à inovações em prol da humanidade.

O Espaço entre Nós, no HBO Go e plataformas de aluguel

Para quem busca algo mais leve, o filme de 2016 é um romance jovial entre uma garota na Terra e um rapaz que se tornou o primeiro a nascer em Marte. Criado na atmosfera do Planeta Vermelho, em outro tipo de gravidade, ele desenvolve um físico diferente dos humanos da Terra, o que impossibilita sua união com a paixão terrestre. Isso, até, claro, ele dar um jeito de visitar o planeta e sair não só em busca da sua amada como também da verdade sobre quem é seu pai.