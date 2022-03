Marilyn Monroe de Andy Warhol vai a leilão e pode bater recorde

A tradicional casa de leilão Christie’s anunciou nessa segunda-feira, 21, que a principal atração em maio será a venda da obra Shot Sage Blue Marilyn (1964), de Andy Warhol, a qual estampa o rosto da atriz Marilyn Monroe. Se for vendida pelo valor esperado de 200 milhões de dólares, a tela se tornará não apenas a peça mais valiosa de Warhol, como também “a obra mais cara do século XX a ser vendida em leilão”, escreveu a Christie’s em comunicado à imprensa.

Parte de uma série de cinco retratos, a pintura foi disponibilizada pela Fundação Thomas and Doris Ammann Zurique, criada pelos irmãos fundadores da galeria Thomas Ammann Fine Art, com sede na capital suíça. A última vez que um dos cinco quadros da coleção de Marilyn foi a leilão, em 1998, a peça estava estimada entre 2 e 3 milhões de dólares, mas acabou vendida por 17 milhões. Agora, todos os lucros com a arrecadação serão revertidos para instituições de caridade dedicadas à saúde e à educação infantil, que visam “melhorar a vida das crianças em todo o mundo”.

“Marylin na arte moderna está ao lado da Mona Lisa, de Da Vinci, do Nascimento de Vênus de Boticcelli e de Les Demoiselles d’Avignon de Picasso ”, comparou, com certo exagero, Alex Rotter, diretor do setor de arte dos séculos XX e XXI da Christie’s durante coletiva. Se atingir as expectativas, a venda quase dobra o recorde atual de Warhol, conquistado com a tela Silver Car Crash (Double Disaster), arrematada em 2013 por 105,4 milhões de dólares durante um leilão da Sotheby’s.

Confira o vídeo do anúncio: