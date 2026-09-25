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Cultura

Marcelo Sangalo faz homenagem e se declara para André Marques

Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady escreveu mensagem para apresentador

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h11 | Atualizado em 25 set 2026, 15h41
Montagem de duas fotos: à esquerda, dois homens em trajes escuros e chapéus, um com o rosto coberto, sob um arco de madeira à noite. À direita, um homem sorridente de camisa estampada e um jovem de boné e camiseta branca, com o Farol da Barra ao fundo
Marcelo Sangalo e André Marques (Instagram/Reprodução)
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Marcelo Sangalo, de 16 anos, fez uma homenagem a André Marques pelo aniversário de 47 anos, nesta quinta-feira 24. Filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, o jovem publicou nas redes sociais uma sequência de fotos ao lado do apresentador e revelou que a relação entre os dois vai muito além do parentesco. Na declaração, Marcelo chamou André de “uma das pessoas mais importantes” de sua vida e afirmou que os dois construíram uma relação de amizade, parceria e admiração ao longo dos anos.

“Tio André, desde pequeno eu tenho a sorte de ter você do meu lado. E acho que só a gente sabe o tamanho da ligação que existe entre nós. É muito mais do que ser tio e sobrinho. É amizade, parceria, admiração e um amor que foi crescendo comigo durante todos esses anos”, escreveu Marcelo.

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A proximidade entre os dois vem desde a infância do filho de Ivete. André Marques é amigo da cantora e de Daniel Cady e acompanhou o crescimento de Marcelo. Com o passar dos anos, a relação se estreitou e os dois passaram a compartilhar também o interesse pela música eletrônica. Na homenagem de aniversário, Marcelo ainda destacou a importância de ter André por perto e afirmou que sabe que pode contar com o apresentador. “Tenho muitas lembranças ao seu lado, mas o que mais importa pra mim é saber que, independentemente do tempo passar e da vida mudar, nossa conexão continua a mesma. Você é uma pessoa que eu sei que posso contar, que eu admiro de verdade e que faz parte de quem eu sou”, declarou.

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Ao final do texto, o filho de Ivete resumiu a relação entre os dois: “Que sorte a minha poder ter você do meu lado, mas, acima de tudo, ser um dos meus melhores amigos. Te amo sempre”.

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André Marques também retribuiu o carinho. Nos comentários, chamou Marcelo de “sobrinho do coração” e destacou a parceria. “Sempre ouço como nós somos parecidos. ‘Gente, o Marcelinho é a cara do André quando tinha essa idade!’ E não é só fisicamente também. Somos parecidos no jeito, nos gostos, na paixão pela vida, pelos amigos, pela família e, em especial, pela boa música”, expressou, ressaltando a importância da música para os dois: “Eu falava para a sua mãe: ‘Quando você ficar mais velho, vai ser DJ, a gente vai tocar junto e curtir várias coisas juntos’. E hoje estamos vivendo tudo isso. O meu melhor presente é ter você como meu sobrinho da alma, do coração. Te amo”.

Ivete também se manifestou, reforçando a importância da amizade. “O André é isso mesmo. Uma conexão sem igual com os que ele ama. E que privilégio o nosso”, escreveu.

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