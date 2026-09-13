Ivete Sangalo oferece ao Rock in Rio o biscoito de sempre em embalagem espanhola

Que Ivete Sangalo não precisa provar nada a ninguém, isso já é sabido há tempos. Figura carimbada em todas as edições recentes do Rock in Rio, a cantora baiana mais uma vez marcou presença na noite deste domingo 13, abrindo as apresentações do Palco Mundo. Mesmo debaixo de muita chuva, ela apresentou o que sabe fazer de melhor: levantou água.

Com muita energia, entoou diversos hits, com uma pegada espanhola, com direito a bailarinos e figurinos, que trazem esta temática, Ivete mostrou uma identidade visual marcante e diferente, apesar de deixar um gostinho de déjà vu no público sempre acostumado aos seus mesmos sabores. Se o biscoito oferecido tem o sabor de sempre, ao menos a embalagem veio mais veio mais requintada. Esperava-se mais ousadia na escolha de seu repertório. Ainda assim, fez bem o seu dever de casa.

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