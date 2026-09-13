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Cultura

Ivete Sangalo oferece ao Rock in Rio o biscoito de sempre em embalagem espanhola

Cantora se apresentou no Palco Mundo, neste domingo, 13

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 18h12 | Atualizado em 13 set 2026, 18h13
Três artistas em um palco com fundo floral vibrante. Uma mulher de vestido vermelho brilhante sentada em um cajón, outra mulher de preto dançando com braços erguidos, e um homem de chapéu e torso nu ajoelhado, olhando para a câmera
Show de Ivete Sangalo no Rock in Rio (TV/Reprodução)
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Ivete Sangalo oferece ao Rock in Rio o biscoito de sempre em embalagem espanhola Priorizar nos meus resultados Google

Que Ivete Sangalo não precisa provar nada a ninguém, isso já é sabido há tempos. Figura carimbada em todas as edições recentes do Rock in Rio, a cantora baiana mais uma vez marcou presença na noite deste domingo 13, abrindo as apresentações do Palco Mundo. Mesmo debaixo de muita chuva, ela apresentou o que sabe fazer de melhor: levantou água.

Com muita energia, entoou diversos hits, com uma pegada espanhola, com direito a bailarinos e figurinos, que trazem esta temática, Ivete mostrou uma identidade visual marcante e diferente, apesar de deixar um gostinho de déjà vu no público sempre acostumado aos seus mesmos sabores. Se o biscoito oferecido tem o sabor de sempre, ao menos a embalagem veio mais veio mais requintada. Esperava-se mais ousadia na escolha de seu repertório. Ainda assim, fez bem o seu dever de casa.

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