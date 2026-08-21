Ex de Ivete Sangalo assume romance com namorada da adolescência

O nutricionista Daniel Cady assumiu um novo relacionamento após o divórcio da cantora Ivete Sangalo. Desde março deste ano, Cady namora a empresária Carol Magalhães, uma antiga paixão. Os dois namoraram por seis anos na adolescência e se reencontraram cerca de 40 anos depois.

Discreta, Carol é empresária e construiu carreira nas áreas de marketing e comunicação. Ela também é divorciada e tem dois filhos do relacionamento anterior.

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