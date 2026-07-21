A impressionante transformação física de filho de Ivete Sangalo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Marcelo Sangalo Cady chamou atenção ao exibir o físico musculoso após um treino de jiu-jítsu. Em fotos compartilhadas nas redes sociais, o filho mais velho de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady recebeu uma enxurrada de elogios, incluindo um comentário da própria cantora, que o chamou de “meu gigante”.

Entre as mensagens, uma tia aconselhou o jovem de 16 anos a seguir pelo caminho natural e evitar o uso de anabolizantes. Em resposta, Marcelo afastou qualquer suspeita. “Tia, eu como muita proteína e coisas boas. Não sou doido de tomar nada de bomba, não”, escreveu.

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Praticante de jiu-jítsu desde março, Marcelo também mantém uma rotina de musculação e outros esportes. O interesse pela modalidade acabou contagiando a mãe, que passou a frequentar a mesma academia para treinar ao lado do filho e do ex-marido.