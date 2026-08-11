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Cultura

Mara Maravilha volta a provocar Xuxa e ironiza polêmica com figurino

Troca de farpas entre apresentadoras ganha novo capítulo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 16h53
Montagem com duas mulheres. À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos e blusa azul sorri, com as mãos unidas à frente, em um cenário externo com lago e casa. À direita, uma mulher loira de cabelo curto, vestindo um body dourado com asas pontudas, canta em um palco azul iluminado, com outros artistas ao fundo
Mara Maravilha e Xuxa (Instagram/Reprodução)
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A polêmica entre Mara Maravilha e Xuxa Meneghel ganhou novo capítulo. Nesta terça-feira, 11, a apresentadora compartilhou um trecho de um podcast, no qual os participantes comentavam a polêmica envolvendo um dos figurinos usados pela Rainha dos Baixinhos na turnê O Último Voo da Nave. A roupa, um maiô cavado, já havia sido alvo de críticas de internautas e da própria Mara.

No vídeo, os integrantes do podcast afirmam que o episódio não teria mostrado apenas a virilha de Xuxa, como a apresentadora teria se referido anteriormente, mas parte dos chamados “grandes lábios”. Ao compartilhar o conteúdo, Mara aproveitou para fazer uma nova ironia. “Quando eu fui na ginecologista, nem pensei que a criatura ia em público mostrar os grandes lábios. Pronto, que o Brasil gira em volta da nave da veia”, escreveu.

A provocação acontece dias depois de Mara publicar um vídeo em um consultório ginecológico para comentar a mesma polêmica. Na ocasião, ela apareceu ao lado da médica e afirmou que empoderamento não é mostrar as partes íntimas e “sim conscientizar a importância do cuidado da saúde íntima feminina”. O comentário foi interpretado como uma indireta a Xuxa, que respondeu, sem citar Mara. “Ela só quer aparecer”, disse, acrescentando que há quem queira “pegar carona na nave”.

A novela seguiu para esfera policial. Nesta segunda-feira, 10, Mara acionou a polícia após ter seu número de telefone exposto na internet, afirmando que está sendo alvo de perseguição pelos fãs de Xuxa. Já a apresentadora analisa processar a ex-colega, segundo apurou a coluna GENTE. A equipe jurídica da Rainha dos Baixinhos já estaria com um material de cinco anos de ataques de Maravilha e só aguarda o ok da Xuxa.

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