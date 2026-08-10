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Cultura

Xuxa analisa tomar medida drástica contra indiretas de Mara Maravilha

Exclusivo: como anda a relação de apresentadoras, que romperam há alguns anos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 09h30 | Atualizado em 10 ago 2026, 19h28
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Xuxa e Mara, antes amigas -  (./Reprodução)
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Xuxa analisa tomar medida drástica contra indiretas de Mara Maravilha Priorizar nos meus resultados Google

A coluna GENTE soube que os advogados da Xuxa estão analisando processar Mara Maravilha. A equipe já reuniu material de cinco anos de ataques de Mara contra Xuxa, proferidos nas redes sociais. E o que falta para decisão drástica? Apenas o ok da loira.

A possível judicialização marca uma mudança importante na temperatura de uma rivalidade que há muito tempo alimenta manchetes e repercussão no campo digital. Xuxa e Mara são dois nomes emblemáticos da televisão infantil brasileira, mas construíram trajetórias e relações públicas muito diferentes ao longo das décadas.

Agora, depois de anos em que as provocações ficaram essencialmente no terreno midiático, Xuxa poderá decidir se chegou a hora de responder de outra maneira.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Entenda troca de farpas

As apresentadoras trocaram farpas nos últimos dias, em meio à turnê especial O Último Voo da Nave, realizada pela Rainha dos Baixinhos.

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O mais recente episódio começou após Mara comentar a turnê. Ela disse que não se imaginava, aos 60 anos, usando “roupinhas” que remetessem à época em que comandava programas infantis. Xuxa decidiu se manifestar: “Você tem razão… Mas acho que faltou dizer que ‘ela só quer aparecer’ como muita gente que está querendo pegar carona na nave com insultos e não com suas opiniões (é diferente você não gostar de mim e desrespeitar a minha história). Mas acho que, quanto mais falas de todos que me agridem, mais eles vão falar”.

Na sequência, a apresentadora afirmou sentir pena de quem precisa diminuir outras pessoas para ganhar visibilidade: “Na boa, tenho pena, deve ser horrível (eu não sei) ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer. (Mais amor para todos em todas as idades) Isso se chama educação e empatia. E obrigada por respeitar a minha história e a minha maturidade, que só vem com a idade”.

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