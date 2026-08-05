A nova alfinetada de Mara Maravilha para Xuxa por polêmica em show

A troca de indiretas entre Mara Maravilha e Xuxa Meneghel ganhou novo capítulo. Depois de criticar o figurino usado pela Rainha dos Baixinhos na turnê O Último Voo da Nave e publicar um vídeo interpretado como provocação, Mara voltou às redes sociais para rebater as acusações de que estaria agindo por inveja.

Sem citar Xuxa diretamente, a apresentadora escreveu: “Ter opinião não é ter ódio ou inveja. Discordar de opiniões, inclusive políticas, não me desequilibra ao ponto de me afastar de amigos, parentes ou desejar o mal exatamente de ninguém”.

No vídeo, ela ainda relembrou um conselho de Silvio Santos (1930-2024). “Você é a Mara Maravilha e isto é inevitável”, disse e completou: “O meu mundo não gira em torno de planetinhas. Só quem pode me parar é Deus, o dono da vida”.

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A manifestação acontece após a repercussão das críticas de Mara ao figurino de Xuxa e de um vídeo publicado em um consultório médico, que foi interpretado por internautas como uma nova alfinetada à apresentadora. A sequência de publicações reacendeu a histórica rivalidade entre as duas ex-rainhas dos programas infantis e voltou a dividir opiniões nas redes sociais.

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