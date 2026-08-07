A resposta afiada de Xuxa às críticas de Mara Maravilha

Após dias de alfinetadas públicas, Xuxa Meneghel respondeu às críticas feitas por Mara Maravilha sobre os figurinos de sua turnê O Último Voo da Nave. Em um comentário nas redes sociais, a apresentadora afirmou que a rival estaria tentando ganhar visibilidade às custas de seu nome. “Ela só quer aparecer”, escreveu, acrescentando que há quem queira “pegar carona na nave” com insultos. “É diferente você não gostar de mim e desrespeitar a minha história”, comentou.

A Rainha dos Baixinhos ainda afirmou ter “pena” de quem precisa diminuir outra pessoa para crescer ou aparecer e defendeu mais respeito entre artistas. “Mais amor pra todos em todas as idades. Isso se chama educação e empatia. E obrigada por respeitar a minha história e a minha maturidade, que só vem com a idade”, completou.