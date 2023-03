Lula lamenta morte de Paulo Caruso: a repercussão entre políticos e amigos

O cartunista Paulo José Hespanha Caruso, conhecido como Paulo Caruso, morreu neste sábado, 4, aos 73 anos, em São Paulo. O artista estava internado há cerca de um mês no hospital Nove de Julho, na capital paulista, para tratar de um câncer no intestino. Caruso trabalhou como chargista e ilustrador em veículos jornalísticos como Diário Popular, Folha de S.Paulo, O Pasquim e IstoÉ. Atualmente, elaborava ilustrações e charges para o programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura, e para a revista Época.

Amigos e políticos lamentaram a morte do cartunista nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Caruso foi um grande desenhista e cronista político, e que seu humor e traço veloz são parte da memória nacional. Lula também ressaltou a luta do chargista pela democracia. “Contribuiu com seu talento na luta pela democracia e por um país com direito à liberdade de expressão. Meus sentimentos ao seu irmão, Chico, aos seus familiares, amigos e admiradores”, escreveu o presidente em seu perfil no Twitter.

A jornalista Vera Magalhães, colega de Caruso e atual apresentadora do programa Roda Viva, prestou uma homenagem ao artista em suas redes sociais. Vera afirmou que o jornalístico perde a sua mais perfeita tradução e disse que irá honrá-la com todas as homenagens possíveis para agradecer o talento e a obra do cartunista. “Vínhamos acompanhando tristes e preocupados a doença do nosso querido Paulo Caruso, mas também o carinho e o amor de uma família de patriarcas em que o talento veio em dobro, e transbordou em amor multiplicado”, escreveu em seu perfil no Instagram.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, também lamentou e prestou solidariedade à família de Paulo Caruso, que além de cartunista, chargista e ilustrador, também era músico. “O Brasil perdeu hoje um dos maiores cartunistas. Paulo Caruso sempre nos brindou com sua criatividade sem fim. Suas obras seguirão vivas e seguirá contando a história do nosso país. Sentimentos”, publicou em seu Twitter.

O cartunista e saxofonista Renato Aroeira, amigo de décadas de Caruso, lembrou em vídeo que o trabalho, a obra e a memória do artistas estarão preservadas para sempre. “Soube agora que meu querido irmão, amigo, colega de palco não está mais aqui. Esse artista monumental não está mais aqui. Mas como diz Eliana Caruso, de tão vivo, ele continua vivo, pelo trabalho, pela obra, por tudo que ele deixa. Eu não sei como lidar com tudo isso. Tchau, Paulo. Um beijo para você”, afirmou.

