Lindsay Lohan tenta enterrar passado problemático com filme na Netflix

Lindsay Lohan, atriz eternizada como a protagonista de Meninas Malvadas, clássico teen de 2004 que reverbera até hoje, voltou às comédias românticas nesta semana com o filme Uma Quedinha de Natal, da Netflix, que mostra a ex-estrela mirim em uma tentativa de enterrar seu passado problemático ao embarcar pela primeira vez na era do streaming. Lançada ao estrelato com Operação Cupido (1998), em que interpretava gêmeas que armam para seus pais divorciados reatarem, Lindsay enfrentou uma série de dificuldades ao longo da vida com dependência química que a levou a prisões e clínicas de reabilitação. Agora, entretanto, a americana tenta passar por cima de tudo isso para virar a próxima queridinha dos assinantes da gigante do streaming.

Em Uma Quedinha de Natal, já disponível, Lindsay é Sierra, uma jovem herdeira de um hotel de luxo, localizado próximo a um grande point de esqui nos Estados Unidos, que perde a memória após cair de uma montanha às vésperas do Natal. Sem saber quem é, a protagonista vai parar na pousada humilde do viúvo bonitão Jake (Chord Overstreet), sua filha Avy (Olivia Perez) e a ex-sogra dele, Alejandra (Alejandra Carlisle). Como qualquer filme clichê, os dois personagens opostos acabam se apaixonando, porém, os atores demonstram pouquíssima química. O filme, por si só, é completamente mediano, com um roteiro fraco, tramas rasas e desfechos previsíveis. Apesar disso, oferece aquilo que agrada ao fã do gênero “filme natalino”: uma hora e meia de escapismo sem precisar pensar muito. A fórmula funciona, visto que o longa, que estreou na quinta-feira, 10, já amanheceu no topo do top 10 de filmes mais vistos no Brasil.

Depois de protagonizar escândalos como ser flagrada dirigindo alcoolizada, ter sido presa com posse de cocaína, além de ir para reabilitação pelo menos seis vezes, Lindsay Lohan volta a suas origens com uma comédia romântica nada inovadora, mas que cumpre a missão de resgatá-la das trincheiras do mundo dos famosos e a proporciona uma imagem de “mocinha” novamente. Sorte da atriz, que assinou contrato com a Netflix para mais duas produções.

Continua após a publicidade