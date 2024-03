Letícia Birkheuer denuncia ex-marido que ameaçou que ‘quebraria sua cara’

Em uma postagem nas redes sociais, a ex-modelo e atriz Letícia Birkheuer, de 45 anos, fez um desabafo relatando as violências das quais foi vítima durante o casamento com o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich, e que continua a sofrer. No último sábado, 30, ela procurou a polícia para denunciar a “agressão psicológica” que teria ocorrido em um restaurante, na presença do filho do casal e diante de testemunhas. Birkheuer afirma que, apesar de já ter conseguido uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em seu favor, “nada disso o deteve”.

No texto divulgado em seu Instagram, a atriz afirma “meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança”. Em seguida, descreve: “Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos”. Na postagem, Birkheuer ainda diz se sentir insegura e vulnerável. “O pai de meu filho é um empresário do setor de joias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça”, acrescenta.

Ao tornar público o episódio ocorrido no restaurante, dez anos após estar separada, Birkheuer também relatou que foi agredida por Furmanovich “durante o casamento”. O empresário e atriz tiveram uma vida em comum entre 2011 e 2013 e têm um filho de dez anos. Essa não é a primeira vez que ela denuncia o comportamento do ex-marido. Em 2022, Birkheuer reclamou nas redes sociais que era a única responsável pela educação da criança, porque o pai não poria limites.

Em sua postagem deste domingo, a atriz ressaltou a importância de ter denunciado mais um caso de violência doméstica. “Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher. Se esse meu relato inibir um único ato de violência, terá significado expor um assunto que tanto me entristece e fragiliza. Não se calem. Em caso de violência doméstica, procurem a Polícia, a Justiça. Lutem pelos seus direitos”, escreveu.

Gaúcha, a ex-modelo antes de trabalhar como atriz foi jogadora de vôlei. Entre as novelas que participou estão Belíssima, Desejo Proibido, Pé na Jaca e Império, todas na TV Globo.

