José Padilha sobre Bolsonaro: “É como miliciano do ‘Tropa de Elite 2′”

Na entrevista das páginas Amarelas desta edição de VEJA, o cineasta José Padilha expõe sua decepção com a Operação Lava Jato e com o ex-juiz Sergio Moro. O diretor reserva ainda artilharia contra o atual presidente da república, Jair Bolsonaro. Com a autoridade de quem criou Tropa de Elite 2, filme que examina com contundência o poder das milícias cariocas, Padilha compara Bolsonaro aos personagens da história. “O Bolsonaro é um mentecapto, vou colocar assim. O Bolsonaro é um sujeito que traz em si todas as características do miliciano do Tropa de Elite 2″, diz. “O final do Tropa 2, que mostra os milicianos chegando à política, foi profético de uma maneira que eu gostaria que não tivesse sido.”

Questionado até que ponto a ascensão de Bolsonaro estava anunciada em seu filme de 2010, Padilha pondera que o fenômeno já estava acontecendo de fato no país àquela época. “Tinha candidato de milícia sendo eleito para o Congresso. Eu não esperava que fosse chegar à Presidência, muito menos com um sujeito tacanho, imoral, desqualificado, como o Bolsonaro é.” Padilha defende na entrevista o voto em Lula – a quem no passado chamou de “picareta” – para evitar a reeleição do presidente. “O objetivo número 1 de qualquer brasileiro racional é tirar o Bolsonaro da Presidência. É um imperativo ético, moral. O governo Bolsonaro é horroroso, não só pelo que fez durante a Covid. É o que ele fala, é o apoio à tortura, é a destruição da Floresta Amazônica.”

