José Mayer, afastado da vida pública, vira ‘influencer rural’

José Mayer, 72 anos, afastado da TV e da vida pública desde 2017, quando foi acusado de assédio, vem, aos poucos, dando as caras nas redes sociais. O ator tem postado fotos de seu dia a dia com a família no Rio de Janeiro e em seu sítio em Itaipava, na Região Serrana do Estado. Além da vida pacata, digna de um “influencer rural”, Mayer tem postado também cenas antigas de novelas das quais ele participou, como Fera Radical (1988), Mulheres Apaixonadas (2003) e A Favorita (2008).

Nesse período afastado, o ator virou avô com o nascimento de Antônio, em 2020, fruto da relação de sua filha Julia Fajardo com o ator Paulo Gracindo Jr. Vítima da rede de cancelamento, Mayer se diz aposentado. “Ele não tem mais nenhum interesse na vida pública. Ele está bem, feliz e curtindo a vida longe dos holofotes e ao lado da família e dos amigos”, disse a VEJA seu assessor no ano passado. Nas legendas de suas publicações, para quem olha com lupa, o ator dá algumas alfinetadas nos “canceladores”. Ao apresentar os animais da família, ele escreve na legenda do bode (sim, ele tem um bode, além de gatos, cachorros, cavalos…): “Sete, o bode (mas não foi ele o expiatório – fui eu!)”, diz sobre o animal batizado de Sete. Logo após a demissão da Globo, em 2019, Mayer foi diagnosticado com uma doença autoimune chamada granulomatose com poliangiite, da qual já está curado.

