Jennifer Aniston desabafa sobre infertilidade e Brad Pitt: ‘Anos difíceis’

Em 2016, Jennifer Aniston publicou um artigo no site HuffPost desabafando sobre a obsessão da mídia em declará-la grávida. Na época, ela era casada com Justin Theroux, com quem se relacionou entre 2015 e 2017. Agora, em uma entrevista sincera à revista americana Allure, Aniston, atualmente com 53 anos, revelou que, na verdade, enfrentava problemas de fertilidade enquanto especulavam sobre seus futuros filhos. “Todos esses anos de especulação foram muito difíceis. Eu estava passando por tratamento de fertilização in vitro, chás chineses, e o mais você conseguir pensar”, disse a estrela de Friends. “Teria dado tudo para que alguém me dissesse: ‘Congele seus óvulos. Faça um favor a você mesma’. Não é algo que você pensa”, desabafou.

Os problemas de fertilidade fizeram das tentativas uma “estrada desafiadora”, segundo a atriz. Mais do que o processo em si, no entanto, Aniston destacou a angústia por ter de enfrentar julgamentos de que estaria sendo egoísta por não ter filhos. Na época do divórcio com Brad Pitt, com quem foi casada entre 2000 e 2005, boatos alegavam que o motivo do término seria uma recusa da atriz em ser mãe. “Eu só me importava com a minha carreira. Deus perdoe uma mulher bem-sucedida não querer ter filhos. A razão do meu marido me deixar, o motivo do divórcio, era porque eu não daria a ele um filho. Era tudo mentira”, afirmou.

Sincera, Aniston disser ter passado boa parte da vida escondendo os tratamentos para engravidar como uma forma de proteger uma parte de sua intimidade. Agora, porém, a atriz está disposta a abrir mão do sigilo. “Sou tão protetora com isso porque sinto que há tão pouco que posso guardar para mim. O [mundo] cria narrativas que não são verdadeiras, então posso dizer a verdade. Parece que estou saindo da hibernação. Não tenho nada a esconder”.