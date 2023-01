Jane Fonda revela detalhes do tratamento contra o câncer

Jane Fonda revelou alguns detalhes do tratamento contra o linfoma não-Hodgkin, câncer no sangue o qual havia sido diagnosticada no ano passado. Aos 85 anos, a estrela de Hollywood que sempre foi ativa fisicamente, chegando a estrelar uma campanha publicitária de roupas de ginástica em 2022, viu sua força se esvaindo com a quimioterapia. “Às vezes minha energia acabava. Normalmente, consigo segurar uma flexão por alguns minutos. Quando a quimioterapia estava em mim, depois de 30 segundos, eu desmaiava”, descreveu a atriz em entrevista ao The Hollywood Reporter. A veterana precisou trocar a rotina de subir escadas de sua casa pelo elevador da mansão. “Isso realmente me afetou com força”, lamentou. Atualmente, Jane está em remissão do câncer e teve sua última sessão de quimio em meados de novembro.

Apesar de ter uma carreira prestigiada e ser vencedora de dois Oscars –por Klute em 1971 e Coming Home em 1979, Jane Fonda tenta não pensar muito em seu próprio legado. “Não tenho medo de morrer. Acho que estou falando a verdade quando digo isso. Mas estou com muito medo de chegar ao final com muitos arrependimentos quando é tarde demais para fazer qualquer coisa. E quando você descobre isso, ele instrui a maneira como você vive entre agora e o fim”, avaliou. Os arrependimentos são relacionados aos filhos Vanessa Vadim, Troy Garity e Mary Luana Williams, mas a estrela se recusou a entrar em detalhes. “Eu não sabia como ser mãe. Mas nunca é tarde demais. Você pode comparecer na vida deles”, concluiu. Nos próximos meses, a experiente artista lançará três filmes: 80 for Brady, Moving On e Book Club: The Next Chapter.