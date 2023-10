Jada revela que está separada de Will Smith desde antes de tapa no Oscar

No Oscar de 2022, Will Smith deu um soco em Chris Rock após o ator fazer uma piada de mau gosto com a cabeça raspada da esposa Jada Pinkett Smith, diagnosticada com alopécia. Agora, mais de um ano depois, Jada revelou que o casal não estava junto naquela época — na verdade, eles vivem “vidas completamente separadas” desde 2016. “Estávamos ambos exaustos de tentar. Acho que nós dois ainda estávamos presos em nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser”, disse ela em entrevista para a emissora americana NBC.

Questionada sobre o motivo da demora para falar sobre o término, Jada disse que os dois não estavam prontos. “Ainda estávamos tentando descobrir entre nós como estar nessa parceria, como apresentar isso para as pessoas. Não sabíamos”, disse ela, esclarecendo ainda que o casal não se divorciou no papel. “Eu prometi que nunca haveria um motivo para nos divorciarmos. Vamos resolver… seja o que for”, diz Pinkett Smith. “Simplesmente não fui capaz de quebrar essa promessa.”

A atriz também falou pela primeira vez sobre o fatídico tapa, que fez com que Will Smith fosse banido da Academia de Hollywood, e disse que demorou para perceber que não era uma brincadeira combinada entre os dois. “Só quando Will voltou para sua cadeira é que percebi que não era uma peça teatral”, disse ela em entrevista à revista People, complementando que a primeira coisa que fez quando percebeu o que de fato estava acontecendo foi questionar Will se ele estava bem.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga