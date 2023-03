A volta triunfal de Will Smith após escândalo de tapa no Oscar

Will Smith fez um retorno triunfal às premiações na noite de quarta-feira, 1º, quando foi agraciado com um troféu da African American Film Critics Association Awards por seu papel em Emancipation, filme da Apple TV+ que retrata um escravo dos Estados Unidos. A aparição, com direito a discurso, acontece um ano após o dramático tapa dado pelo ator em Chris Rock no palco do Oscar 2022. Smith recebeu o prêmio Beacon ao lado do diretor do longa, Antoine Fuqua.

Em seu primeiro discurso em uma premiação desde o banimento do maior prêmio de cinema, Will Smith repercutiu apenas a produção de Emancipation, agradecendo a todos os envolvidos na obra, principalmente o diretor e a Apple TV+. “Emancipation foi o filme individual mais difícil de toda a minha carreira. Foi tudo ao ar livre, é verdade. Era o segundo dia de filmagem, parecia ter 110 graus de temperatura. Eu estava em uma cena com um dos atores brancos. O ator decidiu improvisar. Então nós estamos fazendo a cena. Eu falei minha fala. Ele, a sua. E então ele cuspiu no meio do meu peito. O ator sentiu que o improviso tinha corrido bem. Então nós pausamos por dois minutos. Eu faço a minha fala. Ele faz a dele… e cospe no meio do meu peito novamente… Ao longe, ouço uma voz. E Antoine diz: ‘Ei, vamos fazer uma tomada sem o cuspe’. E naquele momento, eu soube que Deus era real.”, brincou o ator.

“Quero agradecer à African American Film Critics Association Awards. Quero agradecer a todos vocês nesta sala por fazerem o que fazem, mantendo nossas histórias vivas. Quero agradecer à Apple, porque o orçamento era uma coisa. E então o orçamento era outra coisa. E então o orçamento era outra coisa. E a Apple nunca hesitou. Foi a primeira vez que ouvi de um estúdio que a história era mais importante do que quanto custa para fazê-la… Eles fazem iPhones. Eles podem fazer isso”, completou o astro.