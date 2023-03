A revanche de Chris Rock contra Will Smith após tapa no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Chris Rock fez uma nova piada sobre Will Smith após ter sido estapeado por ele na cerimônia do Oscar 2022. No especial de comédia ao vivo Selective Outrage, que irá ao ar na Netflix na próxima sexta-feira, 10, o humorista pretende mencionar o filme Emancipation, filme da Apple TV+ em que Smith interpreta um escravo dos Estados Unidos fugindo da exploração de homens brancos que se recusam a abolir a escravidão na Louisiana em 1960. Na trama, o ator dá vida à Peter, escravo da vida real que ficou famoso como “Whipped Peter” (Peter Chicoteado) por surgir em uma foto com as costas tomadas por cicatrizes grossas oriundas de tortura. “Outro dia, eu assisti Emancipation só para poder ver Will Smith sendo chicoteado”, debochou Rock à plateia.

De acordo com o The New York Post, a piada compõe um repertório ácido no especial que, por ser ao vivo, não será editado. Chris Rock falará bastante sobre a noite fatídica em que Smith subiu ao palco e deu um tapa forte em seu rosto em reação à piada de Rock sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa do ator que sofre de alopecia, doença autoimune que provoca queda de cabelo. “O comediante está esperando para revelar sua opinião humorística em seu show de stand-up”, declarou uma fonte próxima à produção.

Rock já vem testando piadas sobre Smith em sua turnê por Estados Unidos e Europa. “Ele é significativamente maior do que eu. Você nunca vai me ver na câmera sem camisa. Will interpretou Muhammad Ali. Eu interpretei Pookie”, brincou o comediante sobre o filme New Jack City: A Gangue Brutal (1991), em que fazia um rapaz magro e viciado em drogas.