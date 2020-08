Jack Sherman, ex-guitarrista do Red Hot Chili Peppers, morre aos 64 anos

A banda californiana Red Hot Chili Peppers confirmou em um comunicado no Twitter a morte do ex-guitarrista Jack Sherman: “Nós, da família RHCP, gostaríamos de desejar a Jack Sherman uma ida tranquila. Jack tocou em nosso álbum de estreia e também em nossa primeira turnê nos Estados Unidos. Ele era um cara único e agradecemos a por todos os momentos bons, ruins e intermediários.”

Sherman se juntou ao grupo de rock, em dezembro de 1983, substituindo Hillel Slovak. No início de 1985, Slovak voltou para a banda e Sherman saiu. Depois disso, Sherman contribuiu com os vocais para o álbum de 1989 do Red Hot Chili Peppers. O guitarrista não acabou incluído quando a banda entrou para Rock and Roll Hall of Fame, em 2012.

A causa da morte não foi divulgada.